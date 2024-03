Acidente entre duas carretas interdita BR-101 em Rio Novo do Sul

Um acidente envolvendo duas carretas interditou o km 387 da BR-101, na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, na manhã desta quarta-feira (6).

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO), o acidente foi registrado por volta das 10h52 e a ocorrência está em andamento. Não há informações sobre feridos e a dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o CCO, as pistas estão com interdição total para atendimento e não há previsão para ser liberada.