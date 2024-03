Acusado de duplo homicídio no ES é preso na Bahia

Um homem de 31 anos, com mandado de prisão em aberto por duplo homicídio ocorrido no Espírito Santo, foi preso na Bahia. A prisão é fruto de uma ação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Além disso, a Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA) também cooperou com a operação.

De acordo com a PC o duplo homicídio foi registrado no bairro Liberdade, no município de São Mateus, no Norte do Estado.

A ação ocorreu na última quarta-feira (20), na zona rural de Alcobaça, no Estado da Bahia, onde também foi apreendida uma arma de fogo, munições e artefatos para carregamento de cartuchos.

A prisão foi realizada pela Polícia da Bahia, após investigações realizadas pelas equipes do CIAT Norte e da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Justiça (Sejus) indicarem o paradeiro do foragido. Ele estava escondido na comunidade Banco de Areia, na zona rural da cidade de Alcobaça, na Bahia.

O capturado é investigado pelo homicídio de Victorio Augusto e Pedro dos Santos Pinto, ocorrido em novembro de 2023, no bairro Liberdade, em São Mateus. Além disso, durante a prisão, foram apreendidas duas armas de fogo, munições e material para recarga de cartuchos de posse do indivíduo.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional da Bahia, permanecendo à disposição da Justiça.