VÍDEO | Motorista morre após bater veículo contra parede em Iúna

Um homem, de 57 anos, morreu após perder o controle do veículo e bater contra a parede na noite do último domingo (3), no bairro Niterói, em Iúna.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para irem até o hospital de Iúna. Na unidade, o enfermeiro relatou que a vítima estava dirigindo o veículo Chevrolet/Onix, cor prata, que aparentemente teve um mal súbito, momento em que perdeu o controle do veículo e bateu na parede de uma distribuidora de bebidas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e socorreu a vítima para o hospital, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Pronto Atendimento (PA).

O médico plantonista solicitou avaliação de causa da morte e encaminhou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML). Após o acidente, os familiares retiraram o veículo do local antes da chegada da viatura. Contudo, o mesmo encontrava-se sem restrições administrativas e legais.

