Adolescente que trocou tiros com PMs é apreendido com moto roubada

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) com uma moto roubada. A apreensão ocorreu na manhã desta terça-feira (19), no bairro Mário Cypreste. O menor havia deixado o Centro Socioeducativo havia um mês, onde cumpriu internação por crime análogo a tentativa de homicídio contra policiais.

A equipe alcançou a motocicleta por volta das 7 horas da manhã. “Abordamos a moto após o Cerco Inteligente identificar que o veículo estava circulando na capital. Ele estava sozinho e empreendeu fuga com a motocicleta, mas acabamos o localizando. A moto havia sido roubada no sábado à noite, em Soteco, Vila Velha, com emprego de arma de fogo contra a vítima”, descreveu o inspetor Callegari, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).

A equipe levou o adolescente para a Delegacia Regional de Vitória. No local, foi possível identificar que ele já havia sido apreendido por um ano por trocar tiros com militares. Sobre a autoria do roubo da motocicleta, a situação ficará a cargo da Polícia Civil.

Drogas

Já no início da tarde, um outro adolescente, de 13 anos, foi apreendido no bairro Grande Vitória, com 30 pinos de cocaína, 29 buchas de maconha e dinheiro em notas pequenas.

A equipe da Gaop também levou o adolescente para a Delegacia Regional de Vitória.