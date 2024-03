Água tratada: prefeito fiscaliza estação e destaca importância para Kennedy

O prefeito Dorlei Fontão (PSB), visitou, nesta terça-feira (19), as obras de construção da Estação de Tratamento de Água (ETA), que irá levar água tratada a muitas casas do interior do município de Presidente Kennedy.

A iniciativa visa encerrar a dependência do caminhão-pipa em várias comunidades. A estação faz tratamento de 19 litros de água por segundo. Entre sistema de decantação, filtros, reservatório, que fornece água a localidade de Praia das Neves, que é estimado em 180 mil litros.

Marobá, Campo Novo, Santo Eduardo

“Eu gostei muito! Sei que ainda está em fase de acabamento. A empresa está em teste e ainda falta calçar tudo. Tenho certeza que vai ficar muito mais bonito, mas o mais importante que temos é que vai chegar água para consumo para o nosso povo. Uma água de boa qualidade, que pode tomar ela sem nenhum perigo, sem nenhum medo, que é uma água de ótima qualidade”, explica o chefe do Poder Executivo municipal.

“Eu estive nesse local e prometi para o povo de Presidente Kennedy, das comunidades que são beneficiadas com essa água, que a gente iria fazer e abastecer as casas. E hoje eu estou voltando aqui para responder para a população que eu estou cumprindo aquilo que prometi da água nas comunidades”, afirma.