Ajuda emergencial: Bandes chega a Vargem Alta e Jerônimo Monteiro

Nesta segunda-feira (1º), a partir das 8h, a equipe do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) estará nas Salas do Empreendedor de Vargem Alta e Jerônimo Monteiro para atendimento a empresas afetadas pelas chuvas na região.

A ação é coordenada pelo banco em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES) e o apoio das prefeituras, com o objetivo de apresentar ao empresariado alternativas de acesso ao Bandes Emergencial.

A linha de crédito emergencial oferece juros reduzidos, equivalentes a 50% da taxa Selic, além de crédito de R$ 21 mil até R$ 500 mil, com prazo de até seis anos para pagamento, incluído o primeiro ano de carência. Além disso, para clientes com contratos vigentes no Bandes, o banco disponibilizará o mecanismo de suspensão de parcelas em curso pelo prazo de seis meses.

Com o Bandes Emergencial, as empresas poderão acessar recursos financeiros por meio de uma linha de financiamento com condições operacionais subsidiadas pelo Governo do Estado e adequadas ao momento emergencial, além da possibilidade de solicitação de suspensão de parcelas dos contratos vigentes dos clientes do banco. O financiamento para capital de giro possibilita que os empresários possam adquirir matéria-prima ou mercadorias, maquinário e custear demais despesas operacionais da empresa para que ela possa se reestruturar.

A medida servirá de amparo para permitir que as empresas afetadas possam recuperar forças para restabelecerem suas atividades. O saldo das prestações suspensas será redistribuído nas prestações subsequentes, mantendo o vencimento final do contrato.

A equipe do Bandes vem fazendo atendimentos presenciais nos municípios atingidos. Na última quinta (28), os representantes do banco estiveram em Alegre e Guaçuí para orientar as empresas. Outra possibilidade para ter acesso às medidas emergenciais é por meio do site do banco, onde é disponibilizado um formulário de solicitação, tanto para a contratação dos recursos quanto para o pedido de suspensão das parcelas dos contratos.

A condição de empreendimento afetado deverá ser atestada por laudo do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) ou da prefeitura municipal, que comprove os danos sofridos com a chuva.

Bandes Emergencial

O Governo do Estado disponibilizou R$ 50 milhões com ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), por meio do Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba (FORTEC), com uma linha de financiamento emergencial para atendimento às empresas dos municípios atingidos pelas chuvas. Para ter acesso aos recursos emergenciais, empresas de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Muniz Freire, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta que foram prejudicadas devem acessar o site do Bandes.

Condições Operacionais

Valor financiado: de R$ 21 mil até R$ 500 mil

Carência: até 12 meses

Prazo de amortização: até 60 meses

Prazo total do financiamento: até 72 meses

Taxa de juros: 50% da taxa Selic

Serviço:

Atendimento Bandes Emergencial em Vargem Alta

Data: 1º de abril (segunda-feira)

Horário: 9h às 17h

Local: Sala do Empreendedor de Vargem Alta

Endereço: Rua Felipe David, Centro (perto do Montanhês Clube)

Atendimento Bandes Emergencial em Jerônimo Monteiro

Data: 1º de abril (segunda-feira)

Horário: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

Local: Sala do Empreendedor de Jerônimo Monteiro

Endereço: Avenida Dr. José Faráh, 75, Centro