Estado investe mais de R$ 2 milhões em recuperação asfáltica em Alegre

No total, são mais 5.156 metros de extensão. Os serviços também incluem a sinalização de eixo e bordos em toda a extensão do pavimento e horizontal e vertical das faixas de pedestre e ondulações transversais.

Os trechos contemplados são a ES 181 – dentro do perímetro urbano do município de Alegre com extensão de 2.356 metros, bem como a ES 181 – perímetro urbano do distrito de Café com extensão de 2.500 metros e a ES 391 – perímetro urbano do distrito de Café com destino a Conceição do Muqui com extensão de 300 metros.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, ressalta a importância dos trabalhos executados. “Muitas vezes os trechos estão com falhas na sinalização e necessitando de intervenções mais profundas que apenas um tapa-buraco não resolve. Por isso, a recuperação asfáltica desses trechos é tão importante, para dar mais conforto e segurança aos usuários”, destacou.

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, destacou a importância da realização da obra no município e agradeceu o governador Renato Casagrande pelo apoio.

“Obra importante no trecho urbano da ES 181. É o governo do Estado, através do Departamento de Estradas e Rodagens, realizando a obra de asfaltamento em trechos importantes da nossa cidade. Melhorando assim a mobilidade urbana para nossa população. A prefeitura de Alegre trabalha com determinação junto com o governo do Estado para melhorar a vida de todos vocês”, mencionou Nirrô em um vídeo publicado nas redes sociais.

O investimento do Governo do Estado é superior a R$ 2 milhões e a previsão é de que os serviços sejam concluídos até o fim da próxima semana.

