Alerta: ES sobe para 3º lugar com maior incidência de dengue no país

O Estado do Espírito Santo subiu da 6ª para 3ª colocação no ranking de estado em que se concentra o maior número de casos de dengue no Brasil.

As informações foram confirmadas pelos subsecretário de Saúde, Orlei Amaral Cardoso, nesta sexta-feira (1).

LEIA TAMBÉM: Espírito Santo é o 6º estado com maior incidência de Dengue no país

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Estado passou de incidência de 510 para 988,1 de casos prováveis por 100 mil habitantes, perdendo apenas para Minas Gerais, com 1714,0, e Distrito Federal, que registra coeficiente de incidência de 3612,7.