Alta ou queda? Confira o desempenho do ES no comércio exterior

Em fevereiro de 2024, o comércio exterior capixaba atingiu US$ 1,57 bilhão, uma contração de -21,81% frente ao mês imediatamente anterior.

Conforme dados divulgados pelo Instituto Joanes dos Santos Neves (IJSN), o resultado que veio de uma diminuição de -27,65% nas exportações e -15,74% nas importações.

Entretanto, no Brasil, as exportações também caíram -12,72%, e as importações -11,64%. O desempenho resultou em uma variação de -12,25% na corrente de comércio, na mesma base de comparação.

Porém, na comparação com fevereiro de 2023, o comércio exterior cresceu +46,73%, no Espírito Santo, derivado de uma alta de +44,45% nas exportações e +48,83% nas importações.

No Brasil, no mesmo período, o houve crescimento das exportações de +16,28%, e das importações de +2,38%, resultando em +9,81% na corrente de comércio.

Contudo, no acumulado dos dois primeiros meses de 2024, frente ao mesmo período do ano passado, as exportações capixabas avançaram em +60,55% e as importações em +42,65%, sucedendo em um acréscimo de +50,94% na corrente de comércio do estado.

No Brasil, nesse período, houve incremento de +17,35% nas exportações e +1,00% nas importações, resultando em +9,67% na corrente de comércio do país.



No acumulado dos doze meses, até fevereiro de 2024, o comércio exterior do estado totalizou US$ 20,6 bilhões, incremento de +12,09% frente aos doze meses antecedentes. O resultado decorreu de uma expansão de +14,48% nas exportações e +9,84% nas importações.

Já no Brasil, a corrente de comércio, em 12 meses, atingiu US$ 588,3 bilhões, queda de -2,91% frente aos 12 meses anteriores. Essa redução derivou de uma contração de -11,35% nas importações, superior à elevação de +3,98% nas exportações, nesse período.