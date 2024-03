Cidades do ES se mobilizam contra sarampo e rubéola; entenda

Diversas cidades do Espírito Santo se mobilizam, nesta quinta-feira (14), contra o sarampo e rubéola.

Em Resolução Tripartite, com a participação do Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, definiu o período entre 14 e 24 de março deste ano para a realização de ações de busca ativa de casos suspeitos das doenças.

A busca ativa é uma estratégia que visa a identificar a ocorrência de casos suspeitos, que por motivos distintos, não acessaram o sistema de saúde.

Aqueles que o sistema integrado de vigilância do Sarampo e Rubéola não detectaram também são alvo da ação.

Sua operacionalização será por meio da busca de casos suspeitos em atendimentos dos serviços de saúde entre os dias 13 de fevereiro e 13 de março.

No período entre esta quinta-feira (14) e próximo dia 24 de março, será diariamente e durante a rotina dos serviços de saúde e dispositivos comunitários.

Entretanto, esta ação tem mais importância devido ao cenário de epidemia de dengue no Estado, uma vez que tem o objetivo consolidar evidências da não circulação dos vírus destas duas doenças, segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo,

Para ela, é uma forma de validar que não tem mesmo os vírus circulando no Estado.

Conforme explica, por causa da epidemia da dengue, muitos casos podem ser confundidos, devido às semelhanças de alguns sintomas”, reforça.

O sarampo e a rubéola são doenças virais de alto contágio. Para previna-las é necessário tomar a vacina.

Portanto, considera-se ainda que o Sarampo é uma doença infecciosa grave e que pode levar à morte.

No Espírito Santo, até a semana epidemiológica 09 (até o dia 02 de março), a Secretaria da Saúde (Sesa) notificou dois possíveis contaminados por Rubéola e nenhum confirmado. Em 2023, foram 10 casos suspeitos e nenhuma confirmação.

Entretanto, em relação ao Sarampo, até a SE09, notificou-se cinco possíveis pacientes contaminados e nenhum confirmado.

Em 2023, foram 48 casos suspeitos e nenhum confirmado. O último ano de confirmação da doença no Estado foi em 2019.

Nesse período houve quatro casos importados (caso confirmado de uma pessoa que viajou para outro país ou estado onde o vírus do sarampo estava circulando e retornou doente ao Espírito Santo).

