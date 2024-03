Alunos da rede municipal de Presidente Kennedy recebem uniformes

A Secretaria de Educação de Presidente Kennedy começou a entregar os kits de uniforme escolar aos mais de 3 mil alunos do município. Estão sendo contemplados os estudantes matriculados na rede municipal de ensino, Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais. Além dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O kit é composto por duas camisetas, sendo uma delas do modelo regata; dois shorts para os meninos e dois shorts saia para as meninas; um par de tênis; dois pares de meia; e um conjunto de roupa de inverno, calça e blusa de frio. Aliás, todas as peças personalizadas com as cores e o brasão do município.

Os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), recebem, além dos uniformes do kit, as roupas que serão utilizadas durante a permanência na instituição de ensino e um avental para a realização de atividades lúdicas, principalmente aquelas envolvendo tinta.

Para o prefeito Dorlei Fontão: “o investimento é importante para a garantia do princípio de equidade e igualdade entre os alunos. Portanto, além de permitir que todos tenham as mesmas oportunidades em sala de aula”.

No entanto, o prefeito ainda pontua que muitas famílias de Presidente Kennedy não conseguem arcar com os custos de um uniforme escolar para as crianças. Principalmente, aqueles que tem mais de um filho matriculado na escola.

“Com o uniforme escolar, novo e bonito como esse que estamos entregando, nós combatemos a evasão escolar. Levamos dignidade as crianças de Presidente Kennedy, os adolescentes e adultos da EJA, e eu fico honrado em fazer parte disso”, concluiu.