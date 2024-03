Alunos de Anchieta pontuam acima da média estadual em avaliação oficial

Segundo a avaliação oficial feita com todos os estudantes do Espírito Santo, os alunos de Anchieta pontuaram acima da média estadual em diversas categorias. Aliás, com especial destaque para Matemática, Português e Ciências da Natureza.

Os resultados apresentados pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu), mostraram que em todos os anos/séries e disciplinas avaliadas, o desempenho dos alunos de Anchieta ficou acima da média da Regional de Educação, que o município está inserido. Além de também ter sido superior quanto a média estadual.

Leia também: Calor intenso deve atingir o Espírito Santo a partir da próxima semana

No entanto, o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, comemorou mais este resultado positivo das escolas municipais. “Quero parabenizar nossos estudantes, professores e todas as equipes das escolas. Todos os profissionais são muito importantes para chegarmos a resultados positivos. Todos. Seja diretor ou servente, nossas escolas são boas por causa do envolvimento de todos. Educação sempre foi prioridade em nosso governo. Aliás, é com grande satisfação que estamos colhendo mais este resultado, pois ele mostra que estamos no caminho certo”, disse.

Alunos de Anchieta são destaques

Para a Secretária de Educação Maria Daniela Sartório, os resultados são consequência de múltiplas ações e agentes: “Educação é um processo. O que vemos hoje é a confirmação de uma tendência de melhoria nos resultados educacionais da nossa Rede, fruto de seguidas gestões de secretários que ocuparam essa pasta, diretores, técnicos da Secretaria, pedagogos, enfim, todos os profissionais da Educação, com destaque especial para o trabalho desenvolvido por nossos professores. Estamos no caminho certo“, concluiu a educadora.

Aliás, o Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes), que é aplicado anualmente, avalia alunos das turmas do 2º, 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental. Contudo, o Paebes é uma iniciativa que verifica a qualidade da educação básica ofertada na rede pública estadual e nas redes municipais e privadas.

Portanto, entre os alunos de 2º e 5º ano são avaliados o desempenho em Matemática e Português. Os de 9º ano, além destas disciplinas, também demonstram o conhecimento em Ciências da Natureza.

Confira os resultados: