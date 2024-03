Total de mortes pelas chuvas no ES chega a 20; 7 ainda estão desaparecidos

O número de mortos pelas chuvas que atingem o Sul do Espírito Santo aumentou para 20. As informações são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de

Bombeiros Militar do Espírito Santo.

Entretanto, de acordo com a Defesa Civil, esse número pode ser ainda maior, pois ainda há sete pessoas desaparecidas.

Somente em Mimoso do Sul, foram confirmadas 18 mortes pelas chuvas. Outras duas mortes foram registradas no município de Apiacá.

Em Mimoso do Sul há três estabelecimentos com o nome Reviver, sendo dois asilos e um lar para pessoas com deficiência. No Reviver Lar de Idosos, próximo à igreja católica do município, haviam 10 idosos e todos foram retirados.

No segundo Reviver Lar de Idosos, foi acessado pela equipe do Bombeiros à noite, que confirmou que todos os idosos se encontram bem. Já no Reviver Lar de pessoas com deficiência haviam 10 pessoas. Cinco foram resgatadas com o auxílio da aeronave e outros cinco morreram no local.