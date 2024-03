Apoio internacional: 754 famílias serão beneficiadas em Mimoso

Em um esforço conjunto para responder à crise humanitária provocada pelas severas chuvas no Espírito Santo, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) enviou nesta sexta-feira, 29, cerca de 100 voluntários para a região de Mimoso do Sul, ES.

O grupo, majoritariamente composto por desbravadores e jovens adventistas, ‘abre mão’ do feriado para dedicar três dias à árdua tarefa de limpeza e auxílio nas áreas mais afetadas, nos bairros Café Mocca, Pratinha e centro da cidade.

As equipes têm se concentrado na limpeza de infraestruturas críticas como escolas e hospitais, além de oferecerem acompanhamento vital aos moradores impactados. À noite, os jovens encontram refúgio na igreja local, que abriu suas portas para garantir-lhes um merecido repouso. A missão se alinha ao Dia Mundial da Juventude, celebrado em 30 de março, destacando o compromisso dos jovens com o voluntariado e causas humanitárias.

Inspiração

Em meio à mobilização para auxílio em Mimoso do Sul, histórias como as de Rosineia Souza, de Vila Velha, e Lídia Valadares, de Cariacica, ambas voluntárias, destacam o espírito de solidariedade. Rosineia, ao deixar seu filho Bruno, que é autista, em casa, refletiu sobre a decisão: “Eu expliquei para ele que é importante estarmos ajudando o próximo a todo instante.” Já Lídia, que inicialmente não planejava retornar para a missão durante o fim de semana, foi movida pela urgência da situação e pela gratidão dos moradores. “O mais forte foi ouvir uma pessoa dizer que nós fomos a resposta de uma oração dela,” compartilhou Lídia.

Segurança

Comprometida com a segurança e eficiência desta missão, a ADRA está providenciando não apenas o transporte, através do aluguel de ônibus, mas também garantindo o seguro dos voluntários e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários para certificar que a assistência seja prestada de maneira segura e efetiva.

Recursos internacionais

Para agilizar e expandir o atendimento às vítimas, a ADRA Brasil acionou a agência internacional. Os recursos vão ajudar 754 famílias, com kits que custam uma média de R$110,00.

O que vem no kit?

Os kits de limpeza contêm cinco litros de alvejante, cinco litros de detergente, cinco litros de desinfetante, cinco panos de chão, uma vassoura, um balde de dez litros, um rodo, um pacote com sacos de lixo, um par de luvas de borracha, uma escova para esfregar e uma pá de lixo.

Outras ações

Além do envio de voluntários, a ADRA realizou ações de coleta e distribuição de itens essenciais, incluindo água sanitária, produtos de higiene, alimentos não perecíveis e roupas, beneficiando não só Mimoso do Sul mas também outras cidades afetadas desde o sábado, 23.

