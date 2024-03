Após acidente, BR-101 funciona em sistema pare e siga em Rio Novo

A BR-101, em Rio Novo do Sul, está funcionando no sistema pare e siga após o registro de um acidente envolvendo duas carretas na localidade de Capim Angola, na manhã desta quarta-feira (6).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho km 347 da BR-101, está sendo operado no sistema pare e siga devido ao acidente. Os agentes pedem cautela aos motoristas que forem passar pelo local, principalmente em função da retenção do fluxo de veículos, ocasionando filas.

