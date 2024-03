Após incorporação, Podemos terá novo número de legenda nas urnas

Após a incorporação do PSC, o novo número do Podemos passará a ser o 20. O novo identificador oficial do partido já vale para as eleições municipais, que acontecem em outubro.

A mudança foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (5). O número 20, portanto, agora é o novo número do Podemos, em substituição ao 19.

“O Podemos cresceu. Nós éramos 19 e nas eleições desse ano seremos 20. O Podemos assumirá o número do antigo PSC, que foi incorporado pelo Podemos. A decisão saiu hoje pelo TSE e esse ano o Podemos disputará com o número 20. Aliados, prefeitos, lideranças do partido, candidatos a vereadores, prefeitos, nosso número esse ano é 20”, comunicou o presidente do partido no Espírito Santo, deputado federal Gilson Daniel.

Conforme explica a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, o Podemos vai promover uma ampla campanha de divulgação da mudança de número.

“Essa exposição irá ajudar a promover o partido, que foi o que mais cresceu em quantidade de filiados, e agora se prepara para se projetar ainda mais nacionalmente em ano eleitoral”, explicou.