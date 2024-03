Thalita Zampirolli se diverte na Disney com bolsa de R$ 16 mil

A atriz e empresária cachoeirense, Thalita Zampirolli , de 32 anos, está curtindo dias de descanso em Orlando, nos Estados Unidos. Aliás, o roteiro de diversão da rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel começou no Magic Kingdom, um dos parques mais cobiçados do Walt Disney World. As informações são da Quem.

No entanto. Thalita, que é fã de adrenalina, também visitou o Universal Orlando Resort. Aliás, chegou no parque cheia de disposição para se aventurar nas montanhas-russas.

“Eu não tenho medo de altura e amo aventuras, por isso eu venho para Disney sempre que posso. Aqui sou uma criança. Danço, canto, me jogo nos brinquedos e chego no hotel tão cansada, sem força para nada, só quero dormir para aproveitar o próximo dia com disposição total…”, contou a atriz.

No clima Jurassic Park, Thalita escolheu um look despojado e confortável composto por uma blusa e uma calça verde, tênis e uma bolsa da grife francesa Louis Vuitton, avaliada em mais de R$ 16 mil.

Mesmo exibindo um shape em forma, Thalita Zampirolli deu as costas para dieta e aproveitou para comer vários doces vendidos no parque. “Biscoito, algodão doce, sorvete, chocolates, eu venho para cá para comer besteiras e brincar sem limites. Zero preocupação”, garantiu ela, aos risos.

Thalita Zampirolli é destaque no Carnaval

No ano passado, Thalita Zampirolli revelou que mantém os 3% de gordura corporal há algum tempo. Academia virou rotina diária, principalmente a musculação. Com 68kg bem distribuídos em 1m70 de altura, as medidas da atriz impressionam: 67cm de cintura e 110cm de quadril.

No Carnaval, Thalita Zampirolli foi um dos destaques no Rio de Janeiro. Ela foi uma das rainhas mais aguardadas para chegar na Marquês de Sapucaí por usar looks chamativos e com valores de um carro ou até mesmo de um apartamento.