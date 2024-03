Assembleia repassa 27 milhões para socorro às vítimas das fortes chuvas no ES

Por conta dos estragos provocados pelas fortes chuvas no Espírito Santo, a Assembleia Legislativa vai repassar R$ 27 milhões ao Governo do Estado.

O recurso tem como objetivo socorrer os municípios que foram fortemente atingidos pela tempestade que caiu, na madrugada deste sábado (23).

“Acabo de comunicar ao governador Casagrande que a Assembleia irá repassar R$ 17 milhões aos cofres do Governo do Estado para que possa prestar o socorro necessário e imediato às vítimas das chuvas que caem no ES”, afirmou o deputado estdual e presidente do Poder Legislativo estadual, Marcelo Santos (Podemos).

Bom Jesus do Norte foi o município mais atingido, com 300mm em 24h.