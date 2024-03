Assistência: técnicos da Força Nacional do SUS estão em Mimoso do Sul

Já se encontra em Mimoso do Sul a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). A equipe composta por cinco técnicos chegou ao município nesta quinta-feira (28), após o Governo do Estado solicitá-la ao Ministério da Saúde, em decorrência das fortes chuvas que devastaram a cidade, no último fim de semana.

Leia também: Chuva vai dar trégua? Confira como fica o tempo no ES durante o feriado

O acionamento da Força Nacional do SUS se baseia, legalmente, no Decreto nº 501-S, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado, no último sábado (23). Por meio desse ato, o governador Renato Casagrande decretou a Situação de Emergência em Mimoso do Sul e em outros 12 municípios sulinos também afetados.

Contudo, os cinco profissionais de saúde (um médico e quatro enfermeiros) têm ampla experiência em situações de desastre. Aliás, a Força Nacional contribuirá com orientações técnicas, ações de busca ativa e monitoramento de pacientes, atendimentos, liberação de medicamentos e apoio na reconstrução da rede de atenção à saúde local. Assim, a equipe ficará subordinada à Secretaria da Saúde (Sesa) e à Secretaria Municipal de Saúde.

Inicialmente, a FN-SUS dará suporte ao Hospital Apóstolo Pedro, apoiando e direcionando ações a partir do aumento de demandas a surgirem na unidade. Também atuarão nas avaliações do cenário de Mimoso do Sul e de municípios do entorno – para, se necessário, acionar mais profissionais – e a criação de novos pontos estratégicos para oferta de serviços de saúde.

Cenário atual do município em reunião virtual

Em reunião virtual promovida na tarde dessa quarta-feira (27), contudo, com a participação do secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte; de subsecretários e do secretário de Saúde de Mimoso do Sul, Eliédson Morini; a equipe da força-tarefa especial de atendimento in loco apresentou o cenário encontrado no município e sua evolução para o cenário atual, ocasionada pelas ações definidas no Plano de Resposta à Emergência.

Todavia, na terça-feira (26), já havia sido iniciado em Mimoso do Sul o restabelecimento de serviços essenciais, como fornecimento de água, energia elétrica e internet. Além da ampliação de pontos de atendimentos básicos (provisórios e volantes) e da organização dos abrigos e do fluxo de doação de medicamentos e insumos.

Na ocasião, também foram relatados os cenários encontrados em Apiacá e Bom Jesus do Norte. A força-tarefa da Sesa apresentou ainda os pontos críticos identificados e os encaminhamentos para resolvê-los.

“De nossa parte, continuamos a encaminhar materiais e medicamentos. Mesmo assim, estamos monitorando para não haver excesso de estocagem e, com isso, desperdícios. No mais, parabéns à equipe pela apresentação e pelas ações feitas até agora. Mas ainda temos muito trabalho pela frente”, destacou Miguel Duarte.

“Agradeço a todos os profissionais envolvidos na força-tarefa. Tem sido muito importante tê-la aqui conosco. Pois, além de ter expertise, também nos dá apoio emocional”, frisou Eliédson Morini.