Chuva vai dar trégua? Confira como fica o tempo no ES durante o feriado

O mês de março de 2024 termina com um fim de semana prolongado por causa do feriado da Páscoa. No entanto, ainda estão previstas chuvas para o Sudeste, e o Espírito Santo pode receber chuva volumosa nos próximos dias.

De acordo com a Climatempo, o tempo fica úmido e quente no Sudeste nos últimos dias de março de 2024. Por isso, as condições para pancadas de chuva ainda são altas no feriado prolongado da Páscoa.

Nesta sexta-feira (29), e no sábado (30), quase todas as áreas do Sudeste terão períodos com sol, calor, e pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite.

No sábado (30), atenção para o risco de chuva moderada a forte no Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro, no centro, sul e oeste de Minas Gerais, incluindo as capitais Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Na região de Grande São Paulo, o risco de chuva forte é baixo.

Feriado de Páscoa com chuvas no Espírito Santo

No domingo de Páscoa (31), o sol vai predominar no estado de São Paulo, mas algumas pancadas de chuva ocorrem à tarde no oeste/noroeste do estado. Sol, calor e pancadas de chuva na maioria das áreas de Minas Gerais e em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas não deve chover no Sul de Minas.

No entanto, a Climatempo chama a atenção para o risco de chuva forte no Espírito Santo no domingo de Páscoa.