Atenção: pista é totalmente liberada após acidente na BR-101 em Rio Novo

A Polícia Rodoviária Federal divulgou que está totamente liberada a pista no km 347 da BR-101, após um acidente entre duas carretas na manhã desta quarta-feira (6), na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul.

Leia também: Acidente entre duas carretas interdita BR-101 em Rio Novo do Sul

Segundo informações da PRF, a pista já se encontra liberada para o tráfego de veículos, porém, o trânsito segue lento devido a grande retenção do fluxo que se formou no trecho.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.