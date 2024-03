Atletas do ES participam da Copa de Meio-Fundo e Fundo e Combinadas

Os atletas Brayan Litig, David Lucas Franquilim, Jhemes Costa, Laisa Bastos e Raphael Santana embarcaram, nesta sexta-feira (22), para participar da Copa Brasil de Meio-Fundo e Fundo e Combinadas, em Bragança Paulista, São Paulo. As provas acontecem neste sábado (23) e domingo (24).

Os competidores capixabas e os staffs André Schieck e Diogo Mello viajam para o torneio com as passagens aéreas concedidas pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Copa Brasil de Meio-Fundo e Fundo e Combinadas

Na categoria Sub-16, Brayan Litig e Laisa Bastos vão disputar as provas dos 1000m e 1000m com obstáculos. No Sub-18, David Lucas Franquilim vai buscar o pódio no decatlo, enquanto na categoria Sub-20, Jhemes Costa enfrenta os desafios dos 3.000m e 3.000m com obstáculos. Raphael Santana, por sua vez, competirá nos 800m e 1500m.

Bolsa Atleta

Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento. Com o auxílio financeiro mensal. Aliás, que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Contudo, com um investimento de R$ 3,9 milhões. Assim, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior.

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.