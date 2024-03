Banda Anjos de Resgate é confirmada para Festa de São Pedro 2024

A diocese de Cachoeiro de Itapemirim está nos preparativos para a realização da Festa de São Pedro 2024. O tradicional evento católico celebra o padroeiro diocesano e da cidade de Cachoeiro e ocorrerá entre os dias 20 a 29 de junho. Participarão da festa todos os presbíteros e paróquias da diocese de Cachoeiro.

No dia 29, celebração à São Pedro, a festa católica contará com o palco na Praça de Fátima – região central – de onde ocorrerá a Santa Missa e, logo após, a grande atração musical será o grupo Anjos de Resgate.

Com mais de 20 anos de estrada, uma dezena de álbuns, incontáveis sucessos, contando discos de ouro e platina, a banda alcança uma legião de fãs de todas as idades, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. A Anjos De Resgate surgiu em 2000 e ganhou notoriedade nacional com as músicas “Foi por você” e “Amigos pela Fé”.

A combinação da sonoridade pop suave com letras de adoração faz sucesso com o público, e o grupo já passou pelos principais festivais e eventos da música católica e cristã no Brasil, já se apresentaram tabém na presença de milhões de pessoas, junto aos Papas Bento XVI (no Estádio do Pacaembu, em São Paulo e em Aparecida / SP) e Papa Francisco (na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro).

A intermediação de toda a logística da Festa de São Pedro 2024 está sendo conduzida pelo Vicariato Episcopal para Ação Pastoral, Paróquia São Pedro – Catedral, Coordenação do Regional II da Diocese de Cachoeiro e pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.