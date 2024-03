Banda Estado de Sítio lança seu primeiro videoclipe, “Resvalo”

A banda alegrense “Estado de Sítio” comemora 23 anos de carreira lançando seu primeiro videoclipe, “Resvalo”. A produção será lançada no canal da banda no YouTube, no próximo dia 22. Mas a música já está disponível nas plataformas digitais.

O videoclipe é dirigido por Diego Scarparo e tem realização assinada pela Global Village e Núcleo Produções Artísticas.

“Resvalo” foi viabilizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 019/2021 – Produção, Difusão e Distribuição Musical, da Secretaria da Cultura (Secult).

A produção musical foi feita por Warlen Neto e pela própria banda, que gravou a canção no estúdio Funky Pirata, em Vitória, com engenharia de áudio de Jackson Pinheiro e masterização de Igor Comério.

Pessoas à margem da sociedade

Composta pelo vocalista e guitarrista Danyel Sueth, “Resvalo” aborda os dramas de pessoas que sobrevivem à margem da sociedade, privadas de direitos e de condições dignas para exercer sua cidadania.

“Resvalo em nós / Sufocados em nãos / Quem não pode entrar / Quem não pode dançar / Limpa tudo”, diz um trecho da canção.

“A ideia da música é falar das pessoas que vendem a sua força de trabalho para sobreviver e que são exploradas pelo sistema, ou seja, grande parte do povo brasileiro”, afirma Danyel, que integra a Estado de Sítio ao lado de Aluízio Jr (baixo), Neto Zitão (guitarra) e Ronnie Silveira (bateria).

Videoclipe

O videoclipe foi gravado em um sobrado abandonado, no município de Alegre, com a participação do ator e performer Kaio Serafim. A aridez do cenário encontra eco na proposta da banda, que sempre pautou sua criação artística na crítica às desigualdades sociais. A sonoridade remete à geração grunge de Seattle, nos Estados Unidos, com guitarras distorcidas, bateria acentuada e vocais marcantes e melodiosos.

Danyel reconhece a influência desse movimento no som da banda, mas afirma que o mosaico de referências vai além. “Também ouvimos coisas anteriores ao grunge, como os ingleses dos anos 60 e 70, especialmente The Beatles e Led Zeppelin, bem como a música popular brasileira e o próprio rock brasileiro, de Secos e Molhados e Os Mutantes a nomes como Titãs, Legião Urbana e Nação Zumbi.

Num segundo momento bebemos muito da geração de Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Elis Regina, sempre em busca de uma identidade própria”, comenta.

23 anos de história

Formado em Alegre, em 2001, Estado de Sítio construiu uma carreira sólida que inclui dois álbuns autorais – “Aparências” (2006, Lona Records) e “Estiagem” (2017, Tratore) –, além do single “Distâncias”, lançado em 2022. A banda já dividiu o palco com nomes como Lobão, Frejat, Skank, Charlie Brown Jr., Marcelo D2 e O Rappa, e registrou uma apresentação memorável no Festival de Música de Alegre em 2007.

“Tocar no palco principal do Festival de Alegre foi uma das nossas grandes realizações. Ter um festival tão grande na porta de casa, vendo os ídolos de perto, foi um dos motivos para a gente montar uma banda”, diz Danyel Sueth, acrescentando que a força da Estado de Sítio reside nos shows, diante do calor do público e da potência dos amplificadores. “Nosso lance sempre foi o palco, onde imprimimos a energia que o nosso tipo de som exige.”

Para Danyel Sueth, ao longo desses 23 anos de estrada, apesar das mudanças – impactadas sobretudo pela tecnologia no processo criativo, na distribuição e no consumo de música – a banda Estado de Sítio tem mantido firme sua essência inicial: construir seu próprio repertório.

“O desejo de fazer o próprio som, de dar vazão ao que você acredita em forma de música, que sempre foi o norte da banda, permanece o mesmo, e acredito que continuará sendo enquanto ela existir.”

Terceiro álbum da banda

Paralelamente à divulgação do single e do videoclipe, a banda trabalha na produção de seu terceiro álbum, ainda sem previsão de lançamento.

“Já temos bastante material e estamos trabalhando para que ele tenha uma identidade própria”, relata Aluízio Jr, um dos fundadores da banda. “Pode soar meio fora de moda a gravação de um álbum, mas somos da geração que cresceu escutando discos inteiros e é o que queremos fazer. É possível que durante o processo de gravação a banda lance alguns singles como aquecimento”, completa Danyel Sueth.

*Com informações da Prefeitura de Alegre.