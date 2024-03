Banestes está entre as 100 empresas mais inovadoras no uso de TI

A Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) recebeu, neste mês, o prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI, realizado anualmente pelo IT Fórum. O reconhecimento se deu após uma análise do ambiente inovador e do protagonismo da área de TI em inovação nas maiores empresas do país.

A Banestes DTVM ocupa a posição 58 no ranking de 2023. Assim, demonstrando uma ótima combinação entre o processo e a prática na utilização da tecnologia em benefício da inovação. Com mais de 55 anos de mercado, a instituição busca excluir decisões baseadas em sentimentos, reduzir a duplicidade de informação e mitigar os riscos operacionais e de imagem a partir do uso da tecnologia.

“Um dos principais desafios foi criar uma cultura de dados em um cenário completamente analógico. Ao adotar uma abordagem orientada à ciência de dados. Nós buscamos garantir decisões mais embasadas e estratégias mais eficazes”, afirmou o diretor-presidente da Banestes DTVM, Tasso Lugon.

Sobretudo, a inscrição é em duas etapas. Na primeira, os candidatos preenchem um questionário com informações sobre a estrutura, as estratégias e os processos de inovação. Aliás, na segunda, eles descrevem um projeto de inovação que foi executado nos últimos 12 meses pela companhia. Assim, é atribuída uma nota a partir da avaliação das duas etapas por um comitê julgador formado por especialistas do mercado e a equipe da IT Fórum.

“Com esse projeto de Transformação Digital, a Banestes DTVM ficou entre as 100+ Inovadoras no uso de TI. Essa premiação é fruto do trabalho de toda a nossa equipe. Nosso objetivo é continuar impulsionando a inovação e cultivando um ambiente ainda mais propício para a evolução na nossa DTVM”, ressaltou Lugon.