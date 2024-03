Bispo de Cachoeiro participa de Encontro de Bispos em Situação de Guerra

O bispo de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, participará do Encontro de Bispos em Situação de Guerra, acontecerá de 7 à 11 de março, em Accra, na África.

Missionários, padres e religiosas de Moçambique estão sendo obrigados a deixar para trás cidades e vilarejos remotos, buscando refúgio em Pemba e outras grandes cidades, já sobrecarregadas com pessoas deslocadas.

Informações fornecidas à diocesecachoeiro.org, revelam uma escalada nos ataques por insurgentes armados na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Aliás, os grupos insurgentes islâmicos intensificaram suas atividades na região, criando um cenário de medo e insegurança.

“Esse conflito não começou agora! Desde 2017, Cabo Delgado é palco desses ataques de grupos de machababos [insurgentes]. Desde 2019, a maioria dos ataques são reivindicados pelo Estado Islâmico. Certo é que o alto nível de recrutamento entre as populações locais, principalmente entre a juventude local, tem, aumentado muito”, explicou um missionário.

No entanto, o Bispo de Pemba, Dom António Juliasse, alertou para o risco do sofrimento do povo da província cair no esquecimento da comunidade internacional.

“Portanto, definitivamente, não podemos ficar sem fazer nada. Mas a Diocese pouco poderá fazer, sem a ajuda do mundo. Sem a generosidade e a partilha de todos, não podemos ser úteis”, afirmou o Bispo.

Bispo de Cachoeiro foi missionário por 10 anos

Dom Luiz Fernando Lisboa CP, Bispo Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, foi missionário e por quase 10 anos, bispo na África [2013 a 2021]. Por diversas vezes, denunciou internacionalmente a escalada da violência que “é patrocinada pelos recursos naturais, multinacionais e guerras”.

Todavia, a Igreja Católica desempenha um papel crucial no apoio às vítimas e na busca por uma solução pacífica. Critica tanto os terroristas quanto a resposta governamental e, para isso, mobiliza seus líderes.

“Antes de vir para Diocese de Cachoeiro, em 2021, estive no Vaticano à pedido do Santo Padre e conversei com o Papa Francisco. Aproveitei a oportunidade e falei dos conflitos em Cabo Delgado, falei do sofrimento da população, dos milhares de deslocados de guerra. À época dei uma sugestão ao Santo Padre: promova um encontro dos bispos presentes nas regiões de conflitos e guerras, sobretudo no continente africano”, explicou Lisboa.

O Encontro dos Bispos que Vivem em Situação de Guerra acontecerá a partir desta quinta-feira (7), e segue até segunda-feira (11), em Accra, na República do Gana, na África Ocidental. Aliás, o local foi escolhido por sediar o Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar (SECAM).