Bom Jesus: Casagrande reafirma apoio na reconstrução da cidade

O governador Renato Casagrande (PSB) retornou nesta manhã de quarta-feira (27), ao município de Bom Jesus do Norte. A cidade foi fortemente afetada pelas chuvas do último final de semana.

Caminhando pelas ruas do município, o governador conversou com a população e reafirmou o apoio às vítimas da enchente.

Em reunião com o prefeito Toninho Gualhano (PMN) e sua equipe, o governador ressaltou o compromisso de ajudar na reconstrução da cidade que foi devastada pela força da enxurrada.

Renato mencionou que vai liberar financiamento com custo baixo aos empresários afetados. Até R$ 21 mil, pelo Banestes e acima deste valor pelo Bandes, com base na taxa Selic. Além disso, o valor do cartão reconstrução subiu para R$ 3.500 mil, para quem esteja cadastrado no CadÚnico do governo Federal.

Casagrande também mencionou que já conversou com a Cesan a possibilidade de isenção da taxa de água nos municípios afetados.

Já o prefeito Toninho agradeceu o apoio do governo do Estado e fez diversos pedidos, como: construção de novas casas populares, reformas de casas, reconstrução das vias urbanas e rurais, facilidade ao crédito para empresários, dentre outros.