BR-262 é parcialmente interditada após carreta tombar em Iúna

Uma carreta tombou e deixou a pista parcialmente interdita no km 170 da BR-262, em Iúna, região do Caparaó do Espírito Santo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a guarnição foi acionada para ocorrência de tombamento de uma carreta no km 170 da BR-262, em Iúna. Uma pessoa ficou ferida.

Bombeiros militares foram encaminhados para o local e a ocorrência está em andamento. A causa do acidente ainda é desconhecida.