Brasileiros podem negociar dívidas nas agências dos Correios

Brasileiras e brasileiros podem negociar dívidas do programa Desenrola e da Serasa em mais de 6 mil agências dos Correios em todo o Brasil. O MegaFeirão Serasa e Desenrola resulta de uma parceria entre a estatal, o Ministério da Fazenda e a Serasa. O atendimento nas agências dos Correios será realizado durante todo o mês de março, sem cobrança de qualquer tipo de taxa ou custo adicional. No Espírito Santo, são 119 agências com o serviço disponível.

“Como empresa pública e agentes do governo federal, os Correios atuam para melhorar a vida das brasileiras e dos brasileiros. Todavia, nesta parceria com o Ministério da Fazenda e a Serasa, estamos facilitando o acesso da população aos principais programas de combate ao endividamento do Brasil, contribuindo para a redução da inadimplência e para o crescimento da economia do país”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

“Nunca fizemos uma ação de tamanha grandiosidade a abrangência”, explica o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes. “E por isso estamos denominando a ação como MegaFeirão Serasa e Desenrola, porque tudo é mega, como o percentual de descontos, o número de empresas reunidas, os benefícios acima da média e a quantidade de ofertas”.

Mais de 700 empresas

Sobretudo, são mais de 700 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras dispostas a oferecer facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano. Concessionárias de água e energia também fazem parte do mutirão para facilitar quitação de contas básicas. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no MegaFeirão, além dos descontos de até 96% do Programa Desenrola.

Todavia, as condições do Desenrola têm proporcionado descontos generosos, como o caso do morador de Cachoeirinha (RS) que negociou 100 dívidas que somavam R$ 24.626 por apenas R$ 4.336, segundo a operadora do programa. Um outro consumidor de Abreu e Lima (PE) ganhou 96% de desconto para negociar 25 dívidas que somavam R$ 151.809 por R$ 4.908.

