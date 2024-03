Cachoeiro: Diocese celebra Missa dos Santos Óleos na Catedral de São Pedro

A Igreja Católica celebrou na manhã desta quinta-feira (28), a Missa do Crisma, também chamada de ‘Missa dos Santos Óleos’, em Cachoeiro de Itapemirim. A solenidade reuniu presbíteros e religiosos de 41 paróquias de 25 municípios do sul do Espírito Santo, e foi presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, na Catedral de São Pedro e reuniu o Clero Diocesano para a renovação das promessas sacerdotais.

Um dos presentes na celebração, o padre Wosley Guimarães Pansini, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Dores do Rio Preto, se sentiu renovado durante a missa. “Esse momento reforça nossa união e força presbiteral. É um dia muito aguardado por nós (…) particularmente, me sinto renovado em estar aqui rezando e confirmando minhas promessas sacerdotais”, afirmou.

Leia também: VÍDEO | Bispo se encontra com grávida salva por geladeira em Mimoso

Durante a ‘Missa dos Santos Óleos’, foi dada a bênção dos Óleos dos Enfermos, dos Catecúmenos e a consagração do Crisma. Após a Solenidade, esses óleos foram divididos entre o Clero Diocesano, Vigários Episcopais e Coordenadores Paroquiais. Os óleos serão usados nos sacramentos do Batismo, Crisma e na Unção dos Enfermos até a Páscoa de 2025.

Além de padres, diáconos e representantes paroquiais, a missa foi acompanhada por centenas de fiéis, para Maria de Lourdes Andreão estar presente na celebração religiosa é uma tradição. “Eu sempre venho (para a Missa dos Santos Óleos) com o coração aberto, porque essa celebração marca a presença de Deus sobre nós”, conta. Ao final da missa, Dom Luiz Fernando justificou a ausência dos padres Gracione Augusto Alves, Clébson Rodrigues e Roberto José Gonçalves (Padre Beto).

“Os padres das paróquias de Mimoso do Sul e Apiacá não puderam estar aqui por conta da dificuldade de locomoção e, principalmente, por estarem trabalhando diretamente junto às vítimas das enchentes”.

Conheça o significado dos óleos e suas funções

Óleo do Crisma: uma mistura de óleo e bálsamo, significando plenitude do Espírito Santo, revelando que o cristão deve irradiar “o bom perfume de Cristo”. É usado no Sacramento da Confirmação (Crisma) quando o cristão é confirmado na graça e no dom do Espírito Santo, para viver como adulto na fé. Este óleo é usado também no Sacramento da Ordem, para ungir os “escolhidos” que irão trabalhar no anúncio da Palavra de Deus, conduzindo o povo e santificando-o no ministério dos Sacramentos. A cor que representa esse óleo é o branco ouro.

Óleo dos Enfermos: é usado no Sacramento da Unção dos Enfermos, conhecido erroneamente como “extrema-unção”. Este óleo significa a força do Espírito de Deus para a provação da doença, para o fortalecimento da pessoa para enfrentar a dor e, inclusive a morte, se for vontade de Deus. A cor que representa esse óleo é o roxo.

Óleo dos Catecúmenos: catecúmenos são os que se preparam para receber o Batismo, sejam adultos ou crianças, antes do rito da água. Este óleo significa a libertação do mal, a força de Deus que penetra no catecúmeno, o liberta e prepara para o nascimento pela água e pelo Espírito. A cor que representa esse óleo é o verde.