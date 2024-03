VÍDEO | Bispo se encontra com grávida salva por geladeira em Mimoso

A moradora de Mimoso do Sul, Elivanda de Souza Brandão, de 18 anos, grávida de 8 meses, que recorreu a uma geladeira para se salvar da enchente que atingiu o município no último fim de semana, recebeu as bênçãos do bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa.

Elivanda é moradora do bairro Recanto Verde. Ela contou em um vídeo, publicado pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, que a ideia de entrar na geladeira para se salvar, foi uma alternativa encontrada pelo marido, Rulian Dias Amaral, de 20 anos.

Ele estava desesperado ao ver a casa ser tomada pela água e queria salvar a esposa e o bebê. “Foi desesperador. Me machuquei bastante, quase batendo em um poste e morremos eletrocutados. A geladeira virou, bebemos muita água e quase morremos afogados. Foi Deus que nos salvou”, contou Rulian.

Sensibilizado com a situação do casal, o youtuber e influenciador de São Paulo, Matheus Yurley, que acompanhou o drama pelas redes sociais, postou na última terça-feira (26), que enviou ao casal o valor de R$ 3,5 mil, para que possam recomeçar sua vida.

Confira o vídeo divulgado pela Diocese de Cachoeiro: