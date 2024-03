Cachoeiro: discussão sobre ticket deixa pré-candidato a prefeito em “saia justa”

O vereador e pré-candidato a prefeito de Cachoeiro Léo Camargo (PL) ficou em uma saia justa, na sessão ordinária desta terça-feira (12), na Câmara Municipal.

A situação embaraçosa ocorreu após o vereador e líder do Governo Diogo Lube questionar ao vereador Arildo Boleba se o mesmo havia aceitado o vale-alimentação de R$ 1.200, mesmo tendo votado contra o projeto que garantia o benefício aos parlamentares.

Boleba, que estava na Tribuna, afirmou ter recebido o benefício. Em seguida, Diogo Lube apontou que, não só Boleba, mas Léo Camargo também havia recebido o valor, dando a entender que o mesmo era hipócrita.

“E que bom que o senhor não foi o único, porque o vereador Leo Camargo também pegou”, afirmou Lube.

O clima ficou tenso na Casa de Leis de Cachoeiro. Apesar do constrangimento e meio desconsertado, Léo Camargo tentou justificar.

“Eu vou deixar de receber porque você está recebendo? Se for para questionar alguma coisa, vamos questionar o juiz, os deputados estaduais, os deputados federais”…

Em dezembro de 2023, a Câmara de Cachoeiro votou e aprovou projeto de lei que concede o vale-alimentação no valor de R$ 1.200 para os parlamentares municipais.

