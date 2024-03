Cachoeiro: Gilson Carone recebe Dia D Cidadania neste sábado (9)

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim (Semdes), promove o Dia D Cidadania no próximo sábado (9). Portanto, o evento acontece das 10h às 15h no Residencial Otilio Roncetti, localizado no bairro Gilson Carone.

Aliás, a ação vai levar a população serviços ofertados pela Assistência Social do município. Entre eles: Garantia de Direitos por meio do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), o fortalecimento do Vínculo dos Centros de Convivência do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e o Acessuas (Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho), para promover a inserção no mercado de trabalho aos jovens no seu primeiro emprego, além de qualificação com certificação para o público em geral.

No entanto, durante o evento, serão disponibilizadas orientações para adesão e atualização do Cadastro Único e demais benefícios que os assistidos têm direito a receber. Também haverá serviços de orientação para a Segurança Alimentar do Banco de Alimentos. Entre eles: dinâmica de demonstração de alimentos ultraprocessados; avaliação antropométrica; esclarecimentos sobre cesta verde e apresentação do Banco de Alimentos.

Dia D Cidadania

Etre outros serviços presentes estão a renegociação de dívidas municipais, divulgação sobre o Serviço Família Acolhedora e o Projeto de Apadrinhamento, informações sobre o acesso ao Programa da Primeira Infância no SUAS/Crianças Feliz, além de atendimento de saúde especializado para mulheres como aferição de pressão arterial, marcação de mamografia e preventivo.

A iniciativa conta a parceria das secretarias municipais de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos (Semcit), Governo (Semgov), Saúde (Semus), Fazenda (Semfa) e da Controladoria Geral do Município e faz parte da programação especial “Cuidando Delas #8M”, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher que iniciou nesta quinta-feira (7) com outras ações desenvolvidas em Cachoeiro.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Roselane de Araújo, fala sobre a importância da participação das famílias da região durante o evento neste sábado (9). “Teremos um momento especial para atendimento especializado à mulher. Além de um espaço para as crianças brincarem e se divertirem enquanto os pais recebem os atendimentos. Será um momento de contribuir para o desenvolvimento do cidadão cachoeirense e por isso, convido todos os moradores a participarem”.