Cachoeiro: inscrições seguem abertas para edital de eventos esportivos

As inscrições para o edital de chamamento público para apoio a entidades que realizam eventos esportivos. Lançado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp), continuam em abertas.

Os interessados podem se cadastrar até o dia 25 deste mês. O edital é voltado para organizações da sociedade civil que promovam eventos esportivos, de lazer, com finalidade educacionais e/ou sociais, inclusivos e destinados a promoção de qualidade de vida, a serem realizados até o final do exercício de 2024.

Aliás, as inscrições para o chamamento devem realizadas por meio da entrega de documentos. Protocolando na Secretaria Municipal de Fazenda (Protocolo Geral do Município), na rua Vinte e Cinco de Março, Centro, de 8h às 18h.

O edital de apoio contemplará até seis projetos: dois de âmbito municipal, com cotas de R$ 10 mil; um nacional, com cota de R$ 35 mil; um de âmbito estadual/regional, com cota de 15 mil; um de esporte radical ou de aventura, com cota de R$ 20 mil; e um de paradesporto, com cota de R$ 15 mil, somando o valor total do edital de apoio em R$ 105 mil.

Sobretudo, o objetivo é incentivar e proporcionar à população opções de prática no esporte e convívio social, em Cachoeiro. Para mais informações, é possível entrar em contato com o telefone da Semesp: (28) 99976 3762 ou pelo e-mail: [email protected]