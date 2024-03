Capixabão: concurso para escolher o nome do novo troféu começou

Nesta terça-feira (12), o governador do Estado, Renato Casagrande, divulgou em seu Instagram, o concurso para o nome do novo troféu do Capixabão 2024. No vídeo, junto ao governador está Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).

Contudo, a publicação diz “Participe do concurso para nomear o troféu do Capixabão deste ano! Se você reside no Espírito Santo, siga @futebolcapixabaoficial e @tveesportes, além de inscrever-se nos canais da FES e TVE no YouTube para entrar na disputa”.

Como participar?

Para participar da competição, o interessado precisa enviar sugestões de nomes para o troféu até dias 17 de março. Assim, os nomes serão avaliados, nos critérios: criatividade e conexão com a cultura local.

Premiação

A premiação total chega a R$4.000,00. O grande vencedor leva R$2.000,00. Já o segundo colocado recebe R$1.000,00. Todavia, terceiro e quarto colocado também recebem um valor de R$500,00 cada.

Sobretudo, a votação para escolha do primeiro lugar será através do YouTube, de 21/03 a 06/04. Não perca a oportunidade de votar em seu nome favorito!

Designer do novo troféu do Capixabão

Com linhas modernas e minimalistas, o novo troféu, de 6 quilos, é feito em aço inoxidável. Todavia, o material, dotado de resistência, leveza e durabilidade, exprime todos os atributos do futebol capixaba, preservando e honrando a história secular do esporte no Espírito Santo. Contudo, a taça, feita pela designer gráfico Raísa Haig, que integra a equipe de pós-produção da TVE Espírito Santo, e pelo artista plástico Zota Coelho.

