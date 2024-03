Cachoeiro: rua do Gilberto Machado terá alteração no trânsito na segunda (1°)

A partir da próxima segunda-feira (1°), a rua Antônio Caetano Gonçalves, no bairro Gilberto Machado, sofrerá alteração no trânsito. O trecho deixa de ser mão dupla e passa a ser mão única, iniciando o trajeto ao lado do prédio Clinefro, com sentido à avenida Cristiano Dias Lopes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito do município, a alteração acontecerá logo após a implantação da sinalização, que será realizada pelo sistema viário da Prefeitura de Cachoeiro.

Leia também: Mimoso: doações de roupas não são mais necessárias; veja o que precisa

Nesta quinta-feira (28), os moradores e comerciantes da rua tiveram uma ação educativa do trânsito, foram informados da alteração. O objetivo da mudança é melhorar o fluxo de veículos, que não está funcionando no sentido de mão dupla, o que causa congestionamentos e estressa os usuários da via.

Atualmente, a via funciona em mão dupla e com estacionamento dos dois lados. Com a mudança, além de mão única, apenas um lado da via terá estacionamento para veículos.