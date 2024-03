Mimoso: doações de roupas não são mais necessárias; veja o que precisa

As doações de roupas para os moradores de Mimoso do Sul, vítimas da enchente que atingiu o município no último fim de semana, não são mais necessárias, segundo a Prefeitura. No entanto, alguns itens ainda necessitam de doações.

Em conjunto com o Núcleo de Gerenciamento de Crise, alinhado ao comando do Corpo de Bombeiros, a Prefeitura atualizou sobre o controle de estoques, e auxilia na identificação das necessidades prioritárias para doações.

Após uma análise criteriosa, foi observado que os estoques de roupas e cestas básicas estão em níveis satisfatórios. No entanto, foi identificada a necessidade essencial de outros itens para o bem-estar e a reconstrução das famílias afetadas.

Portanto, a Prefeitura de Mimoso do Sul pede encarecidamente que as doações sejam direcionadas de acordo com as seguintes prioridades:

Kit de higiene pessoal: Itens como escova de dentes, pasta de dente, sabonete, shampoo, condicionador, entre outros, são indispensáveis para garantir a higiene e saúde das pessoas desalojadas.

Toalhas de banho e chinelos: Itens básicos de uso diário que ajudarão a fornecer conforto às famílias atingidas.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): Luvas e Botas de Borracha;

Ferramentas: Enchadas, pás, carrinhos de mão e outros utensílios de trabalho são essenciais para as tarefas de limpeza e reconstrução das áreas afetadas.

Água potável;

Produtos de limpeza: Itens como água sanitária, sabão em pó, balde plástico, vassouras, rodos, escovas de limpeza, esponjas e sacos plásticos para resíduos são cruciais para garantir a higienização e a recuperação dos locais atingidos.