Cachoeiro terá desfile escolar no aniversário de 157 anos de emancipação

Cachoeiro de Itapemirim celebra o 157º aniversário de emancipação política na próxima segunda-feira, dia 25 de março. No entanto, como parte das celebrações que marcam esta data especial, a Prefeitura de Cachoeiro está organizando o tradicional desfile escolar com participação de instituições de ensino e bandas marciais da região.

Aliás, o evento contará com a participação de três escolas municipais que desfilarão puxadas pela banda marcial da Escola Estadual “Liceu Muniz Freire”. Com o tema “Cachoeiro: doce terra onde nasci”, o desfile visa destacar a rica cultura local em suas diversas vertentes, incluindo patrimônio cultural, personalidades artísticas e manifestações populares.

A secretária municipal de Educação, Cristina Lens, enfatizou a importância deste evento para a comunidade cachoeirense. “O desfile escolar é um evento de celebração da história e da identidade de Cachoeiro de Itapemirim. É uma forma de valorizarmos nossas raízes e enaltecermos as conquistas alcançadas ao longo dos anos pela nossa querida cidade”, destacou.

Desfile escolar

As escolas participantes apresentarão diferentes aspectos da cultura cachoeirense. A Emeb “Zeni Pires Ferreira” revisitará os Patrimônios Culturais de Cachoeiro, destacando locais emblemáticos como a Casa dos Bragas, o Museu Ferroviário, o Palácio Bernardino, a Casa da Memória, entre outros.

Já a Emeb “Oswaldo Machado” homenageará personalidades da literatura, música e teatro cachoeirense, enquanto a Emebti “Prof. José Paineiras Filho” representará a cultura local em sua totalidade, abrangendo tradições, manifestações culturais, costumes, culinária e religião que moldaram a identidade da cidade ao longo dos anos.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, destacou a diversidade cultural que será exibida durante o desfile. “Estamos muito felizes em poder proporcionar à comunidade um momento de celebração e valorização da nossa rica cultura. O desfile cívico-escolar já é uma tradição que permite ressaltarmos o orgulho que temos de ser cachoeirenses”, afirmou.

Alteração no trânsito

Portanto, o desfile está programado para iniciar às 8h30, saindo da rua 25 de Março em direção à Praça Jerônimo Monteiro. Aliás, para garantir o sucesso do evento, medidas de segurança serão implementadas. Incluindo o funcionamento do trânsito em meia-pista na rua 25 de Março durante as apresentações. Além da interdição temporária da rua Barão de Itapemirim, próxima à Câmara Municipal.

Juntamente com as escolas e da Banda do Liceu, o público vai contar com a participação da Banda 26 de Julho que promete abrilhantar ainda mais o desfile.

Novo CT de Lutas

Também no dia 25 de março (segunda), está marcada a entrega das obras do Centro de Treinamento (CT) de Lutas às 18h, no bairro Rubem Braga. Aliás, o novo espaço esportivo vai funcionar no ginásio do bairro Rubem Braga que passou por ampla reforma e modernização.

No entanto, o local foi reestruturado para ensino e prática de modalidades como boxe, jiu-jitsu, judô, karatê, luta olímpica e Muay-thai. Aliás, serão atendidos crianças e jovens, bem como atletas que já disputam competições, que contarão com estrutura adequada para treinar, tudo de forma gratuita.