Cadela da Polícia Penal é usada para detectar dispositivos eletrônicos

No Grupamento de Operações com Cães (GOC), da Divisão de Operações Táticas (DOT) da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), a Cadela da Polícia Penal, Zaya, um pastor belga de Malinois, de 2 anos e 11 meses, se destacou na Operação – NEXUM 27, deflagrada pela Polícia Federal nessa terça-feira (19), ao encontrar um aparelho celular na casa de um dos presos.



De acordo com a coordenadora do Grupamento de Operações com Cães, Cintya Salomão Rosetti Barbosa, Zaya também fareja arma, munições e dispositivo eletrônico – celular.



“Desde que a Zaya ingressou no canil, iniciamos um treinamento constante para a formação de cão seguro para trabalhar em todos os ambientes. Aliás, ela ainda está em formação, já que tem dois meses que está sendo treinada para detectar celular.”, explicou Cintya Rosetti.

Leia também: Homem é preso suspeito de atirar contra residência em Cachoeiro

Cadela da Polícia Penal na Operação Mute

A necessidade de ampliar a parte técnica dos cães e evoluir o canil da Polícia Penal surgiu com a Operação Mute, ação nacional que é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), para eliminar a comunicação ilegal nos presídios do País.

No entanto, durante a operação, servidores com Cães da Polícia Penal do Espírito Santo atuam com ações de revistas nas celas para localizar materiais ilícitos.

O objetivo agora é capacitar mais profissionais como condutores de cães para atuar em operações de detecção de substâncias ilícitas, como drogas, armas e objetos eletrônicos.

“O nosso papel aqui é consubstanciar o trabalho da DOT com o cão de detecção. Além disso, habilitar mais policiais penais para atuarem em operações prisionais com cães e demais missões atribuídas ao Grupo de Operações”, esclareceu Cintya Rosetti.