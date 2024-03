Calor com dias contados: vem aí a primeira frente fria do outono

O calor está com os dias contados no Brasil! O outono começa oficialmente no dia de 20 de março, às 0h06. Ele se estende até às 17h51 do dia 20 de junho, pelo horário de Brasília. Já teremos mudanças nas condições de tempo no primeiro dia da nova estação, devido ao avanço de uma nova frente fria.

Aliás, a passagem do sistema na noite da quarta-feira (20), vai aumentar a condição de temporal sobre o oeste e sul do Rio Grande do Sul.

Leia também: Onda de Calor: cidades do Sul do ES recebem novo alerta do Inmet

Segundo a Climatempo, o país terá muita entrada de umidade, provocando mais nuvens de chuva na metade norte do estado gaúcho. Além disso, há risco de temporal aumenta na Serra e na capital Porto Alegre.

Portanto, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, ainda terão um primeiro dia de outono quente e abafado, com condição de pancadas moderadas a forte a partir da tarde.

Risco de temporais aumenta

A madrugada de quinta-feira (21), vai ser instável sobre algumas cidades do centro-sul do Rio Grande do Sul e, até mesmo Porto Alegre, pode receber volumes mais significativos durante a madrugada e as primeiras horas do dia. Mas, com a chuva perdendo força à tarde e à noite.

Com o avanço do sistema em direção ao Sudeste, as pancadas ganham mais intensidade em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro e na divisa dos dois estados com Minas Gerais. Neste dia, o risco de temporais aumenta – inclusive nas capitais. Portanto, atenção para agitação marítima no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

No entanto, a atmosfera terá mais umidade, o que volta a favorecer o crescimento de nuvens carregadas sobre o leste e sul do Mato Grosso do Sul e no Triângulo Mineiro.

Calor com os dias contados

A passagem desta frente fria encerra o período de bloqueio atmosférico e marca o fim da onda de calor no país. De acordo com a Climatempo, o país a entrada de um pouco de ar frio que vai aliviar o calor intenso em muitos estados brasileiros. A semana vai terminar com temperaturas mais baixas no Sul e no Sudeste e diminuição das temperaturas altas no Centro-Oeste do país.

Na sexta-feira (22), teremos condição de tempo fechado na região do Vale do Itajaí, no litoral e leste do PR, no Sul de SP, incluindo o litoral e na RMSP, além de tempo severo e chuvoso no centro-sul do Rio de Janeiro, podendo acarretar transtornos na baixada fluminense.

Cidades do sul de Minas, região da Zona da Mata e parte do Sul do Espírito Santo ficam em alerta para o risco de temporais. Oaliás, o mar fica agitado no Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro neste dia.