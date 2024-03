Calor continua nesta quarta-feira (13) em todo o Espírito Santo

Quarta-feira (13) com tempo instável, na faixa leste capixaba entre a madrugada/manhã, e formação de áreas de instabilidade nas regiões mais afastadas do litoral. De acordo com o Incaper, na Grande Vitória, litoral sul e nordeste, sol entre algumas nuvens, com chuvisco entre a madrugada/manhã e abertura de nuvens nos demais períodos. A umidade marítima, trazida por ventos oceânicos, favorece a formação de nuvens e chuva, a partir do final da manhã, na região Sul (exceto litoral), Serrana, Norte, Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade no litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

Veja como fica o tempo:

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, com possibilidade de chuvisco entre a madrugada/manhã. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e chuva rápida a tarde. No litoral não há previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, aumento de nuvens durante o dia, e chuva rápida entre a tarde e a noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, sol entre muitas nuvens, e chuva no oeste da região. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol e aumento de nuvens, com previsão de chuva rápida a tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, com possibilidade de chuvisco entre a madrugada/manhã. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.