Câmaras frias garantem conservação de marmitas doadas para Mimoso

Por causa da tragédia provocada por um temporal, Mimoso do Sul tem recebido uma série de doações, entre elas, marmitas e alimentos prontos. Mas apesar de estar seguindo à risca, todas as normas sanitárias, pessoas irresponsáveis estão se valendo do momento de instabilidade que a cidade está vivendo para divulgar fake news e propagar mentiras.

Um vídeo falso que circula nas redes sociais mostra algumas marmitas jogadas em um espaço sem qualquer higiene ou refrigeração, o que, segundo a Prefeitura de Mimoso do Sul não condiz com a realidade das ações que vem sendo feitas.

“As marmitas do vídeo chegaram na noite de segunda-feira (25), após às 20h, através da Prefeitura de Presidente Kennedy, e foram armazenadas nas câmaras frias da Colamisul Cooperativa, que está sendo utilizada para armazenar e receber as doações”, afirma a administração municipal.

Câmaras frias

A câmara fria também é conhecida como câmara frigorífica. Geralmente é utilizado para refrigeração comercial e industrial para conservar produtos perecíveis.

A vantagem em relação aos refrigeradores comuns é o fato de poder comportar um volume maior de itens e funcionar em um ambiente sob medida, dependendo apenas do espaço disponível para sua montagem.

Além disso, ainda proporciona controle máximo sobre a temperatura interna.