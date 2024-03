Desolada, vítima das chuvas busca alimento para família em Mimoso

Ainda em meio aos escombros e entulhos, a população de Mimoso do Sul vai tentando “voltar a rotina”. Apesar da ajuda que chega a todo momento, moradores que perderam suas casas seguem apreensivos e apontam preocupação quanto ao futuro.

“Eu vir aqui, eu peguei roupa de cama, que estou sem nada, e marmitex, porque estou com sete pessoas em casa. A gente está em cima, no terraço da casa da minha tia, porque na minha casa não tem como ficar”, relata uma moradora, de 53 anos.

Perplexa, a mimosense ainda destaca o tamanho do prejuízo que o temporal trouxe para ela, que trabalhava como autônoma.

“Eu perdi tudo, estou sem nada. Nunca vi isso na minha vida. Na minha rua nunca entrou água, foi a primeira vez. É sem palavras, surreal”, afirma.

