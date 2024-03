Caminhada Penitencial reúne fiéis no Morro das Andorinhas, em Cachoeiro

Neste domingo, 17 de março, 5º da Quaresma, mais um evento que integra o calendário religioso de Cachoeiro de Itapemirim aconteceu: a Caminhada Penitencial. Este evento foi organizado pela Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria.

Os participantes se concentraram na comunidade Nossa Senhora da Glória, às 06 horas, no bairro Campo Leopoldina. E, logo depois, o grupo seguiu até o topo do Morro das Andorinhas, local ao lado onde ficam as torres dos veículos de comunicação. Dessa maneira, oportunizou aos fiéis uma belíssima paisagem da cidade.

“O trajeto foi marcado por diversas dificuldades próprias do local, pois o caminho é uma trilha bem acidentada. Mesmo com essas dificuldades, a caminhada teve um número grande de participantes de todas as comunidades da Paróquia”, disse o pároco, padre Paulo Sérgio Mourão.

Penitência

Alguns fiéis aproveitam a oportunidade para realizar alguma penitência. Mas o forte calor já constituía uma grande provação.

Para o jovem Weliton Bermudes Fernandes, 21, que participou do encontro. “Foi uma oportunidade incrível. Vivenciei um rico momento de reflexão e oração que foi apreciado por tantas outras pessoas das nossas comunidades paroquiais que, assim como eu, buscavam a paz interior e a renovação espiritual (…) fazer esse trajeto me oportunizou momentos de meditação, reflexão e conexão com minha fé”, contou Weliton.

Cercados por morros, que em alguns pontos ultrapassam os 500 metros, os fiéis participaram da Celebração Eucarística presidida pelo pároco, padre Mourão.

“Apesar do cansaço de todo o esforço físico, o povo participou ativamente e com muita alegria da celebração. O local favoreceu muito essa cerimônia religiosa com suas belas paisagens e uma visão privilegiada da cidade. Após a missa, nós descemos o morro de volta à comunidade Nossa Senhora da Glória, onde foi servido um café partilhado por todas as comunidades. Sendo assim, a caminha atendeu bem os objetivos previstos, particularmente seu objetivo maior: ser uma proposta penitencial da Quaresma”, finalizou o sacerdote.