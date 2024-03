Campanha de arrecadação de donativos para vítimas das chuvas; veja

Diante do cenário de emergência ocasionado pelas fortes chuvas que atingiram municípios do sul do Estado. A Escola de Serviço Públicos do Espírito Santo (Esesp) lançou uma campanha de arrecadação de donativos. Kits de higiene, kits de limpeza e cestas básicas sãos os itens prioritários que estão sendo solicitados para auxiliar aqueles que enfrentam as consequências das enchentes.

As doações podem ser feitas diretamente na sede da Esesp, situada na Rua Francisco Fundão, 155, Morada de Camburí, em Vitória. Posteriormente, os donativos serão encaminhados à sede do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), responsável pela distribuição nas cidades afetadas.

A Esesp enfatiza a importância da solidariedade e da união da comunidade neste momento desafiador. Cada contribuição para a campanha de arrecadação, por menor que seja, pode fazer a diferença na vida daqueles que enfrentam dificuldades decorrentes das chuvas.