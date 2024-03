Cão Messi localiza 700 pedras de crack em casa abandonada em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu pedras de crack em Cachoeiro de Itapemirim, que estava escondidas dentro de uma casa abandonada no bairro Zumbi, na noite da última segunda-feira (18).

Segundo a PM, os militares da Força Tática faziam patrulhamento pelo bairro, quando avistaram dois suspeitos. Quando notaram a aproximação da viatura, demonstraram desconforto e mudaram repentinamente de direção, gerando suspeita dos militares.

No entanto, os suspeitos foram abordados e durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Após a abordagem, a equipe empregou o cão Messi, que localizou em meio aos escombros de uma casa abandonada, uma sacola contendo 700 pedras de crack.

Não foi possível atribuir as pedras de crack aos abordados. Portanto, os militares liberaram eles e entregaram a droga apreendida na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.

