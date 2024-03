Quadrilha especializada em furtos de veículos é presa em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu quatro homens suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em furto de veículos. A prisão aconteceu nesta terça-feira (19), no km 414 da BR-101, em Itapemirim.

Segundo a PRF, os agentes abordaram um veículo Volkswagen/Gol, que era ocupado por quatro homens suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em furtos de veículos.

No entanto, dentro do veículo, os policiais encontraram uma sacola contendo uma chave mixa, um alicate, uma chave de fenda, seis chaves de veículos, um chaveiro com seis chaves diversas, um jogo de chaves allen e um jogo de chaves torque.

Além disso, a quadrilha também esta sendo investigada por ter furtado um caminhão no município de Leopoldina, em Minas Gerais.

Aos policiais, os homens informaram que residem no município mineiro de Leopoldina e que apenas estavam de passagem por Guarapari.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Civil de Itapemirim.