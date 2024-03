Capixabas acertam os números da sorte e levam prêmio da Lotofácil

Seis apostas do Espírito Santo acertaram 14 números na Lotofácil e ganharam um prêmio de R$1.708,38, referente ao concurso 3042, sorteado nesta sexta-feira (1º).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os sortudos são das cidades de Cariacica, Laranja da Terra, Linhares, Serra e Vitória, onde foi registrado dois ganhadores.

Leia também: Três sortudos capixabas faturam mais de R$ 45 mil na Mega-Sena

Além disso, duas apostas acertaram os 15 números e vão levar R$1.523.857,98 cada. Os apostadores são de Recife-PE e Alvorada-RS.

Os números sorteados foram: 01-03-04-05-07-08-09-10-11-17-19-21-22-24-24

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.