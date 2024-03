Capixabas sobem ao pódio em etapa do circuito nacional de Luta Olímpica

Enzo Pegorette, Roger Emerson e Emilly dos Santos subiram ao pódio na Etapa Sul-Sudeste do Circuito Nacional de Wrestling (Luta Olímpica), primeira etapa do torneio. Ao todo, os capixabas conquistaram duas medalhas de ouro, uma prata e um bronze. A competição aconteceu no último fim de semana, no Sesi de Cubatão, em São Paulo.

Os lutadores são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Os destaques ficaram por conta de Emilly dos Santos e Roger Emerson, que foram campeões do estilo livre nas categorias 53kg e 57kg, respectivamente.

Enzo Pegorette também teve um bom rendimento nas lutas e conquistou uma prata na categoria estilo livre 65kg, além do bronze na categoria até 67kg, no estilo greco-romano. A competição recebeu a inscrição de 380 atletas e contou pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW).

A 2ª etapa da Luta Olímpica, Norte-Nordeste, será realizada no mês de junho, em João Pessoa, na Paraíba. A terceira e última etapa será sediada em setembro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagas aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).