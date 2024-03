Carol Francischini fala sobre câncer de útero dois meses após diagnóstico

Carol Francischini usou seu Instagram para refletir sobre câncer de útero, dois meses após receber diagnóstico da doença. A modelo foi submetida a uma cirurgia no dia 11 de janeiro para tratar a doença.

“O que não te mata te fortalece”, escreveu a modelo na legenda da publicação. Na foto, ela aparece na academia. Em entrevista à revista Quem, Carol revelou que deixou de visitar a ginecologista por alguns anos e não realizou o Papanicolau, exame preventivo de colo de útero, regularmente.

Leia também: Calor intenso deve atingir o Espírito Santo a partir da próxima semana

“Não me assustei, eu só queria que terminasse a esperar e a cirurgia fosse feita para voltar ao trabalho”, declarou à revista. Ela também revelou que o procedimento pelo qual foi submetida não foi para retirar o útero.

Carol Francischini já desfilou para grandes marcas nacionais e internacionais, em semanas de moda de São Paulo e Nova York, além de ser escalada para a Victorias Secret.

A modelo tem 34 anos e é mãe de Valentina, de 10 anos.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.